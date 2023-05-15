ابنتي يُصرف لها مبلغ مالي لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فهل يجوز اقتطاع جزء منه للصرف على المنزل؟ الشيخ عبدالله المنيع يوضح (فيديو)

رد الشيخ عبدالله المنيع خلال لقاء تلفزيوني على قناة السعودية على سائلة تقول إن ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويصرف لها مبلغ مالي من الشؤون الاجتماعية، ولكنها تحتاج منه لتصرف على المنزل بسبب الحاجة فهل يجوز ذلك؟

وقال الشيخ المنيع إن هذه الأم هي التي تقوم على خدمة ابنتها التي هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وترعاها، وتعمل جميع ما يتعلق بأمورها، وبناءً على ذلك كونها تأخذ من راتبها جزءاً معيناً لتقوم بصرفه على المنزل سواء في دفع فواتير كهرباء، أو ماء أو لتشتري الطعام والشراب وما إلى ذلك، جائز ولا حرج عليها.

وأوضح أنه لا يوجد مانع لأنها تقوم بخدمتها، ودفع الضرر عنها، وتغنيها عن السؤال لأحد أن يقوم على أمورها، موجها الشكر لهذه الأم الصابرة على مرض ابنتها.