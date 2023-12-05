ابن حثلين يدشن فعالية “حنّا لها” لشعر المحاورة في مهرجان الملك عبدالعزيز الإبل بنسخته الثامنة

المناطق-واس

دشّن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين اليوم، فعالية “حنّا لها” لشعر المحاورة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بسخته الثامنة، وذلك خلال حفلٍ تضمّن أوبريت محاورة وطني شارك فيه 16 شاعرًا من شعراء المحاورة.

ورحب رئيس مجلس نادي الإبل في بداية الحفل بالشعراء المشاركين والمكرمين وممثليهم بالنسخة الثامنة من المهرجان، الذي يسعى النادي من خلاله إلى ربط الماضي بالحاضر، وتوثيقه تاريخياً ليكون قصة تُروى لمختلف الشعوب، مؤكداً أن نادي الإبل أسِس لحفظ الثقافة السعودية الخالصة، مُنطلقاً من محبّة أهل الإبل للحياة، ومن الاعتزاز الشديد بما يحملون من عراقة حضارية لا تغيب ولا تندثر.

وكرّم فهد بن حثلين، شعراء المحاورة الراحلين؛ تقديرًا لعطائهم وإحياءً لذكراهم، والتقطت الصورة التذكارية مع ذوي المكرَّمِين.

يذكر أن فن المحاورة أحد الفنون الأدبية الشعرية ذات الشعبية الكبيرة، المتمثلة في كلام موزون له معنى يعتمد على الأوزان الشعرية، وينشَد بلحن معين دون تحضيره مسبقًا بين اثنين على الأقل من الشعراء، ويعتمد على الفتل والنقض في حينه، ويدور بين شاعر وآخر مباشرة في زمان ومكان واحد، ويعتمد على سرعة البديهة والارتجال.