ابن حثلين يرعى انطلاق أعمال ندوة ومعرض تاريخ الإبل العُمانية بالرياض

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رعى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين اليوم، ندوة ومعرض تاريخ الإبل العُمانية بحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، ومدير عام الهجانة السلطانية حميد بن علي الزرعي، والتي تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة سلطان عمان هيثم بن طارق، وتنظمها الهجانة السلطانية بمبادرة وتعاون مشترك مع سفارة سلطنة عُمان في المملكة.

وتهدف الندوة التي تقام بمقر قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي بمدينة الرياض خلال الفترة من 3-7 من يناير الجاري، إلى التعريف بالإبل العُمانية وتاريخها وأصالتها ودورها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعريف بمناشط الهجانة السلطانية ودورها في المحافظة على سلالات الهجن العُمانية الأصيلة؛ لدعم التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يخص الإبل بكل المجالات، وتكوين فرص استثمارية باقتصاديات الإبل، والتعاون في جميع النواحي العلمية والعملية التي تعنى بالإبل.

وتستهدف الندوة المهتمين بالإبل، والدبلوماسيين، والجامعات، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والمؤسسات الحكومية والخاصة، والمهتمين بالفنون والتاريخ، وتتضمن تقديم عدد من أوراق العمل لعددٍ من الباحثين والمختصين في مجال الإبل، حيث قُدمت في اليوم الأول ورقتا عمل تناولت المحور الاقتصادي “مشاريع الإبل والتنمية المستدامة”.

وجاءت ورقة العمل الأولى بعنوان “مشاريع الإبل بدول مجلس التعاون: جدواها التجارية وعوائدها الاقتصادية” قدمها عضو مجلس الدولة العماني سعيد المحرمي، وناقشت أهمية مشاريع الإبل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأثيرها على النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وأبعادها الثقافية والتراثية، كما سلطت الضوء على دور مشاريع الإبل في تشغيل عددٍ كبيرٍ من أفراد المجتمع المحلي وحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المنزلية على أعمال نتيجة إنشاء تلك المشاريع.

فيما قدم الخبير الاقتصادي والعضو السابق بالمجلس الأعلى للتخطيط بعمان الدكتور يوسف البلوشي، ورقة العمل الثانية بعنوان “الهجن في سلطنة عُمان … منظور إستراتيجي” وتناولت ثلاث محاور رئيسة، حيث سلط المحور الأول الضوء على أهمية الهجن وتاريخها وأنواعها وسلالاتها المختلفة في سلطنة عُمان، في حين ركز المحور الثاني على اهتمام الحكومة في رؤية 2040 بالهجن بشكل عام في مختلف الجوانب، واستعرض المحور الثالث دور القطاع الخاص وإسهاماته في الاهتمام بالهجن وتقديم الحلول للنهوض بها في مختلف الجوانب.

وتشتمل الندوة على معرض يحتوي على أربعة أركان، حيث يستعرض الركن الأول تاريخ الإبل العُمانية بعنوان “الإبل عبر التاريخ”، فيما يستعرض الركن الثاني مناشط وفعاليات الهجانة السلطانية والخدمات المجتمعية التي تقدّمها، ويبرز الركن الثالث المجال العلمي للمديرية العامة للخدمات البيطرية بشؤون البلاط السلطاني في مجال صحة الإبل، فيما خُصص الركن الرابع للفنون التراثية المتعلقة بالإبل، حيث يحتوي على الفنون الغنائية التي يمارسها البدو في سلطنة عُمان، إضافةً إلى معرضين للتصوير الضوئي والفنون التشكيلية لأعضاء الجمعية العُمانية للفنون، بعنوان “الإبل بعدسة مصور، والإبل بريشة رسام”.