ابن سينا وخيركم تكرمان الأطباء الفائزين في المسابقة القرآنية

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كرمت كلية ابن سينا ظهر اليوم الفائزين في المسابقة القرآنية الرمضانية الأولى والتي أقيمت بمقر الكلية بالتعاون مع جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بحدة.

وافتتح الحفل بتلاوة من كتاب الله لأحد الأطباء ، بعدها ألقى عميد كلية ابن سينا الدكتور رشاد القشقري كلمة هنأ فيها الفائزين متمنياً لهم دوام التوفيق وأن يتقبل منهم ، كما أشاد بالتعاون بين الجمعية والكلية لتنظيم هذه المسابقة في نسختها الأولى والتي ستكون بمشيئة المولى البداية لمسابقات قادمة.

من جهته المتحدث الرسمي لجمعية خيركم الأستاذ عبدالله الغامدي أن المسابقة شارك فيها أكثر من ٢٠ طبيباً وطالباً في كلية الطب تنافسوا في فرعين من فروع القرآن الكريم ، وامتلك عدد منهم أصواتاً جميلة ومتقنة ، وهذه المسابقة المباركة جاءت في عامها الأول متميزة ووجدت تفاعلاً يتوقع أن يزداد في الأعوام القادمة.

هذا وقد جاء ترتيب الثلاث الأوائل من كل فرع على النحو التالي : الفرع الأول (حفظ عشر أجزاء مع التقيد بأحكام التجويد) توج فيه بالمركز الأول الدكتور عبدالله مخاشن فيما نال وجوائز المركزين الثاني والثالث للأطباء أحمد عفان و عبدالله النجار طبيب.

أما الفرع الثاني (حفظ خمسة أجزاء مع التقيد بأحكام التجويد) فقد حاز فيه الدكتور.

قربان عبدالرحمن على المركز الأول ، فيما ذهب المركزان الثاني والثالث من نصيب الأطباء حمزة بن جبل و أحمد كوكي.