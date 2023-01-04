“ابن عون” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة

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رفع زيد بن محمد بن عون، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الرياضة.

وعبر عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الملكية الغالية، التي ستكون ـ بإذن الله تعالى ـ دافعاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.

كما قدم ابن عون، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ولمعالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبد الرحمن القاضي ولمعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الإله بن سعد الدلاك، على ثقتهم ودعمهم له.