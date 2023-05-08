اتحادا الرياضة للجميع والتنس يطلقان برنامج “التنس للجميع” في 30 مدرسة بالرياض وجدة والدمام

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أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس برنامج “التنس للجميع” في عدد من المدارس في مدينة الرياض وجدة والدمام، عبر ثلاث مراحل مخصصة لتهيئة وتدريب طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوي من كلا الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 6-18 عاماً من سعوديين ومقيمين.

ويعد البرنامج المرحلة الثانية من البرنامج المجتمعي “التنس للجميع”, ويتمثل بإطلاقه في مدارس 3 مدن رئيسة، وبواقع 10 مدارس في كل مدينة، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة الخاصة بإطلاق بطولة التنس للمدارس الـعشر في كل مدينة.

ويهدف برنامج “التنس للجميع” الذي يستمر لمدة 6 أشهر إلى التعريف بممارسة رياضة التنس الأرضي، لبناء مجتمع رياضي صحي لمختلف شرائح المجتمع، وترسيخ ونشر رياضة “التنس المدرسي”، من خلال نموذج تعليمي شامل لطلاب المدارس، بما يضمن توافر رياضة التنس لكل الأعمار وممارستها، وتمهيد الطريق للطلاب الذين يرغبون في استمرار ممارسة هذه الرياضة أو المشاركة في أنشطتها بعد انتهاء البرنامج في جميع أنحاء المملكة.

وكان الاتحاد السعودي للتنس بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبالتنسيق مع وزارة التعليم، قد أطلق البرنامج المجتمعي “التنس للجميع” مطلع شهر يناير الماضي في مرحلته الأولى، حيث بدأ بتدريب مُدرسي التربية البدنية الذين تم اختيارهم من قبل وزارة التعليم، على الطرق الأفضل فيما يخص قوانين التنس، وأفضل الطرق للتدريب في لعبة التنس الأرضي خاصة أن اللعبة تعد جديدة نسبياً في مدارس المملكة.

ويُعد برنامج “التنس للجميع” برنامجاً رياضياً وطنياً يدعم تطوير مهارات الحركية المتعلقة برياضة التنس، ورفع نسب الوعي لأهمية النشاط البدني، بما يحقق الاستعداد لتطبيق تجربة رياضة جديدة في فصول التربية البدنية في المدارس، حيث يركز على إعداد معلمي الرياضة البدنية وتدريبهم على رياضة التنس، وإضافتها لحصص التربية البدنية بالمدارس، بما يسهم في دفع عجلة مشروع التنس للجميع.

ويتطلع البرنامج إلى تدريب 4500 طالب وطالبة في المدن الثلاث، حيث تتوزع المدارس في كل مدينة على 5 مدارس للطالبات و5 مدارس للطلاب، كما يبحث عن المواهب الرياضية وتطويرها، وتنظيم بطولات تنس المدارس للطلاب من نفس المدينة، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن تعزيز نمط الحياة الصحي.

وتبدأ الحصص التدريبية الأولية بـست حصص، حيث يتم اختيار أفضل اللاعبين الذين يتقنون المهارات الأساسية في اللعبة، وتتضمن المرحلة الثانية 10 حصص على شكل مباريات تنافسية داخل المدرسة، وستكون المرحلة الثالثة على شكل بطولات بين المدارس في المدينة الواحدة، حيث يتنافس أفضل اللاعبين في نهاية البرنامج في بطولة نهائية في المدينة نفسها، فيما سيقوم الاتحاد السعودي للتنس بالتدريب والإشراف على اللاعبين المتميزين بعد نهاية البرنامج وتهيئتهم للمشاركة في البطولات الدولية.

وعلى السياق نفسه يسعى الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد السعودي للتنس ووزارة التعليم في مسعى طموح لجعل رياضة التنس مُتاحة للجميع، آملين أن يكون هذا البرنامج الطموح حافزًا رئيساً لانتشار رياضة التنس في المملكة، ليس فقط أن يستمر عدد الطلاب في البرنامج، بل أن يحقق الاستدامة في رفع النشاط البدني بين أفراد المجتمع.

وعمل اتحاد الرياضة للجميع علـى تصميم البرنامج بشكل تعليمي يتناسب مع الشريحة المستهدفة، لجعلها فرصة جاذبة وتدريبية في المناهج الدراسية، مما سيرفع روح التنافس بين الجميع لتطبيقها على المرافق الجديدة التي ستبنى مستقبلاً في جميع أنحاء المملكة.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعمل على تطبيق إستراتيجية مجتمع صحي ورياضي تستهدف تشجيع مختلف القطاعات المجتمعية، من خلال تنظيم البرامج والفعاليات الرياضية وتطوير أداء الرياضة المدرسية، حيث قطع الاتحاد شوطاً طويلاً منذ تأسيسه في عام 2018م في تكوين الشراكات الداعمة للمبادرات الطموحة في البرامج الرياضية عبر خطط مستقبلية لبناء مجتمع صحي بمشاركة مجتمعية، وقد تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات التي أدت إلى زيادة حجم المشاركة المجتمعية في البرامج الرياضية.