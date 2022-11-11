اتحاد إذاعات الدول العربية يُشارك بمعرض مستقبل الإعلام “fomex”

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يُشارك اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU) في معرض مستقبل الإعلام “fomex” المصاحب لمهرجان الإذاعة والتلفزيون بدورته الـ22، من خلال جناح يستعرض فيه أعمال الاتحاد وأهم إسهاماته في مجال الإذاعة العربية، وذلك خلال الفترة 10 -12 نوفمبر 2022 بالعاصمة الرياض.

ويشهد المعرض الذي يمتدّ هذه السنة على مساحة إجمالية تُقدّر بـ 6000 متر مربّع، مقسمة الى قرابة 150 جناحا شيّدت وفق تصاميم فنّية متناسقة، بمشاركة حوالي 300 شخصية تمثل العارضين من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزوّدي الخدمات. وتعتبر هذه الدورة استثنائية من حيث عدد المشاركين الذين جاؤوا من 30 دولة من أمريكا والصين وكوريا الجنوبية وأوروبا وافريقيا والشرق الأوسط .

يُذكر أن اتحاد إذاعات الدول العربية هي منظمة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية وتم إنشائها في عام 1969م بالعاصمة السودانية الخرطوم، كما يضم الإتحاد في عضويته كافة هيئات الإذاعة والتلفزيون العربية والعمومية وعدداً من المحطات الإذاعية والتلفزيونية العربية والأجنبية الناطقة باللغة العربية.