“اتحاد الغرف” يعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي اليمني

أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي اليمني في دورته الجديدة (1444 – 1448)، وتسمية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيساً للمجلس، وكل من محيميد بن صالح آل سالم ونهار بن ضيف الله الدلبحي نائبين للرئيس، وذلك تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية السعودية اليمنية.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبد الله بن محفوظ، أن تشكيل هذا المجلس يأتي في وقت مهم لإعادة الاستثمارات بين البلدين وتأكيدا لدور المملكة في مشاريع التنمية الاقتصادية باليمن، مبيناً أن العمل جاري على إعداد خطة عمل المجلس واستكمال دعوة بقية الأعضاء، والعمل مع الجانب اليمني للبدء بمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد بن محفوظ أن العلاقات السعودية اليمنية تحظى باهتمام خاص وعالي الأهمية من القيادة السياسية في البلدين، وأن القطاع الخاص أمامه فرصة لاستثمار هذا الدعم والاهتمام وترجمته الى مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.