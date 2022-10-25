“اتحاد القدم” يختتم المؤتمر الفني الأول بالرياض

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اختتمَ الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، أعمالَ المؤتمر الفني الأول الذي أقيم على مدى يومين بحضور الأجهزة الفنية للمنتخبات والأندية السعودية ونخبة من المدربين العالميين، تحت عنوان “أفضل الممارسات المستدامة لكرة القدم السعودية وتنمية المواهب”.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر تقديم تقارير من مدربي المنتخبات الوطنية وعقد ندوات، حيث تحدث مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الفرنسي آرسين فينغر عن ضرورة الاهتمام ببرامج تعليم اللاعبين الناشئين، مشيدًا بالتطور الذي تشهده الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.

كما تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي هيرفي رينارد عن امتلاك المملكة كل المقومات لمزيد من التطور والارتقاء في المستوى كرويًا خلال السنوات القادمة، فيما اشتملت كلمة المدير الفني للمنتخب الأولمبي سعد الشهري على أبرز استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 2024.

واستعرض المدير الفني لمنتخب الشباب صالح المحمدي الإنجازات التي حقَّقَها منتخبنا تحت 20 عامًا خلال العامين الأخيرين بالتتويج بكأس العرب للشباب مرتين متتاليتين، إضافة إلى التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، كما تحدث المدير الفني لمنتخب تحت 15 عامًا خالد الفرحان عن صعوبات العمل في هذه الفئة السنية التي يتم خلالها الحرص على اكتشاف وانتقاء البراعم، مشيدًا بدور الأندية على تطوير موهبة البراعم لديها بما يسهم في تيسير مهمة المنتخب.