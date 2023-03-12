اتحاد القدم يشترط على الأندية: عضو التوثيق موظف رسمي

اشترط الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطاب أرسله إلى الأندية، أن ممثليه في مشروع توثيق تاريخ الكرة السعودية، يجب أن يكونون مما من يعملون في النادي بصفة رسمية، وليس من خارجها.

ووفقًا لـ “الرياضية”، سيمثل رئيس نادي النصر موسلي معمر ناديه كأعلى مرشح تنفيذي للنادي السعودي لكرة القدم بعد اختيار الأهلي عمرو فقيه، والشباب فارس العلياني، وايضًا الهلال سلمان العنقري، والاتحاد عبد الإله النجيمي.

وأشارت، أنه حسب الخطاب ، فإن الاجتماع الأول لتسجيل تاريخ الكرة السعودية سيعقد في الرياض يوم 20 مارس الساعة 03:00 مساءً

في يناير من العام الماضي ، أعلن اتحاد الكرة أنه يعمل مع الفيفا، على مشروع لتوثيق الكرة السعودية، ومن بين المؤسسات المشاركة في المشروع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء يرشحهم موظفو النادي وأعضاء الجمعية العامة، وكذلك خبراء في التوثيق الرياضي الدولي يرشحهم الفيفا.

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