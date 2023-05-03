اتحاد الكرة الإنجليزي يدين مدرب ليفربول بعد تصريحاته ضد الحكام

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بالسلوك غير الملائم.

وذكر اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان، أن تعليقات كلوب “تنطوي على تحيز أو تشكك في نزاهة الحكم أو تكون شخصية مسيئة أو تشوه سمعة اللعبة”.

وفي وقت سابق، أعرب كلوب عن ندمه على تصرفه خلال مباراة الفريق أمام توتنهام الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية قبل مباراة فريقه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي: “كان يتعين ألا يحدث هذا… كان هذا نابعا من غضب لحظي، وهو ليس حافزا جيدا لما تقدم عليه”.

وسجل ليفربول هدف الفوز 4-3 على توتنهام في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليركض كلوب باتجاه الحكم المساعد (حامل الراية) ويحتفل بشكل صاخب أمامه، ونظرا لركضه السريع، تعرض كلوب لشد عضلي في الساق.

وقال كلوب: “أولا، كان هناك موقف تعرض فيه محمد صلاح (لاعب ليفربول) للإعاقة… لم يحتسب خطأ لكنه كان خطأ من وجهة نظري، ثم تم احتساب خطأ بشكل صحيح أمام عيني (لصالح توتنهام) “.

وساعدت ركلة حرة لتوتنهام في تسجيل هدف التعادل 3-3 قبل أن يحرز ليفربول هدف الفوز.

وأضاف كلوب: “إنها في الواقع لحظة يجب أن تكون سعيدا فيها لأنك سجلت هدفا، ولكن لسوء الحظ كنت ما زلت غاضبا بعض الشيء… قادني هذا إلى الاحتفال بشكل هائل”.

ورغم هذا، أصر مدرب ليفربول على عدم رضاه عن الحكم بول تيرني الذي أدار اللقاء، وقال: “أعلم أنه لا يفعل ذلك عن عمد، ولكن لدينا ماض معه، ولا يمكنني إنكار ذلك… سمعت أنني يجب أن أكذب وأشياء من هذا القبيل. فعلت الكثير في ذلك اليوم، لكنني لم أكذب”.