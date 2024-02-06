اتحاد الكرة بين أفضل 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

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أختير الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن أهم 50 علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتي كشفت عنها مجلة “فوربس” الشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات.

وجاء الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن أهم الجهات التي تميزت في مسؤوليتها الاجتماعية، حيث تهدف قائمة “فوربس” لتسليط الضوء على الجهات التي تقدم مبادرات مميزة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية في المملكة.

يذكر أن المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي أطلقت العديد من المبادرات والإسهامات الاجتماعية التي يقدمها الاتحاد السعودي بالتعاون مع الأندية، فضلًا عن التعاون مع الجهات ذات الصلة لإقامة المشاريع المجتمعية الدولية، بما يسهم في تعزيز أهداف الإدارة على مستوى العمل المجتمعي.