اتحاد الكرة يسمح بمفاوضة اللاعبين خلال معسكرات المنتخب

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه قرر بعد التشاور مع لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حذف الفقرة (9) الواردة في المادة (10) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وتنص هذه الفقرة على: “عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الأندية بعد وأثناء انضمامها للمنتخبات الوطنية”.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، أنه قرر حذف الفقرة (17) الواردة في المادة (11) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والتي نصت على “عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية، وفي حالة تفاوض النادي مع اللاعب المنضم إلى المنتخب الوطني يجوز للجنة إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة (2) من المادة 64 من اللائحة”.

وأشار اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته، إلى أن القرار يأتي ليتسنى للأندية الاستفادة الكاملة من فترات التسجيل المُعلنة في ظل تداخل بعض أيام الفيفا ومعسكرات المنتخبات مع فترات التسجيل، وفي ظل إجراء المفاوضات وفق الواقع العملي مع وسائط اللاعبين.

وأوضح اتحاد الكرة أن القرار يأتي أيضًا نظرًا لتداخل فترة التسجيل الصيفية الحالية مع أيام فيفا الدولية التي تشهد معسكرًا للمنتخب الوطني الأول والتي يُقام خلال الفترة نم 3 وحتى 12 من شهر سبتمبر المقبل، بجانب تداخل فترة التسجيل الشتوية للموسم الرياضي الحالي التي تبدأ في 1 يناير 2024 وتنتهي في 30 يناير 2024 مع كأس آسيا للمنتخبات المجدولة ضمن روزنامة فيفا في الفترة ما بين 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، كما أن الفترة المعتمدة لانضمام اللاعبين لمنتخباتهم ستكون قبل 12 يومًا من انطلاق البطولة القارية.