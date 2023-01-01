اتحاد الكرة يعلن عن بدء فترة الانتقالات الشتوية

المناطق_متابعات

أعلن الاتحاد السعودي انطلاق فترة الانتقالات الثانية “الشتوية” لجميع الدرجات اليوم من أجل تسجيل الأندية لصفقاتها الجديدة.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حددت يوم 28 يناير الجاري موعدًا نهائيًا لإغلاق التسجيل أمام أندية دوري روشن السعودي، ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية.

ووفقًا لبيان اتحاد الكرة فإنه سيغلق باب التسجيل لأندية الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة في الثامن من فبراير المقبل، ويستمر قيد اللاعبين الجدد في الفئات السنية حتى الـ29 من مارس المقبل.

ويعتبر تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعقد يمتد حتى عام 2025، الأبرز على الصعيد السعودي والعالمي.