اتحاد الكرة يعلن موعد عقد جمعيته العمومية العادية

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يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، الجمعية العمومية العادية في دورتها الخامسة عشر وذلك بالعاصمة الرياض، حيث تم توجيه الدعوة إلى الـ 47 عضوًا الذين يمثلون الأندية وفقًا للفقرة 1 من المادة 22 للنظام الأساسي للاتحاد السعودي.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي حدد في اجتماعه الدوري موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية، حيث تم إرسال الدعوات الأولية لأعضاء الجمعية العمومية يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، مع التأكيد بإرسال المقترحات لإضافتها في جدول الأعمال إن وجد.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية جدول الأعمال الذي حدده النظام الأساسي ويتضمن المصادقة على محضر الاجتماع السابق وتعيين 3 أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع، وتعيين المراقبين المستقلين.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية تقديم تقرير الرئيس الذي يضم الأنشطة التي أقيمت منذ اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي أقيم في السادس من أكتوبر الماضي، حيث يستعرض رئيس الاتحاد أبرز الأعمال التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية.

كما سيتم خلال الاجتماع عرض بيان الميزانية بعد مراجعته وتدقيقه وبيان الربح والخسارة، إضافة إلى المصادقة على التقارير المالية واعتماد الميزانية، والتصويت على مقترحات تعديل النظام وقبول العضويات وتعيين المحاسب القانوني، ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومجلس الإدارة.

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