اتحاد المستثمرات العرب يكرم الكاتب الصحفي حسام الحرباوي

كرمت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، الكاتب الصحفي حسام راضي الحرباوي، وذلك لمساهمته الإعلامية والصحفية في نجاح مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي “الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات”، والذي عقدت اتحاد المستثمرات العرب بشرم الشيخ في الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023، بحضور 32 دولة.

وتم تكريم الكاتب بجريدة وموقع البلاد البحرينية “حسام راضي”، تقديرا لجهوده في تغطية المؤتمر ونشر أخباره على نطاق واسع.

وقام بتكريم الكاتب الصحفي المصري كل من الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، والذي شهد حضور حرم رئيس بلجيكا، السيدة “ماريا دي لافالي”.

وأعربت الدكتورة هدى يسى عن تقديرها لجهود “راضي” في تغطية المؤتمر، مؤكدةً أنها ساهمت في إنجاح المؤتمر ووصول رسالته إلى مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، أعرب “راضي” عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل حافزًا له لبذل المزيد من الجهد في تغطية المؤتمرات والفعاليات المختلفة في مختلف دول العالم وخاصة الاقتصادية الهامة.

يذكر أن حسام راضي عضو شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين المصريين، وأسس من قبل جريدة رواد الاقتصاد وعمل في العديد من الصحف المصرية والعربية.

وقد تميزت تغطية الكاتب الصحفي حسام راضي لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي بدقة المعلومات وموضوعية التحليل، حيث تمكن من تسليط الضوء على أهم القضايا التي تم تناولها في المؤتمر كالتضامن مع القضية الفلسطينية وما يجري في غزة، كما ساهم في إبراز جهود اتحاد المستثمرات العرب في دعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد العربي.