اتحاد الهجن ينظم جولة لوسائل الإعلام في ميدان الجنادرية

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نظم الاتحاد السعودي للهجن اليوم، جولةً لممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في ميدان الجنادرية، وذلك قبل يومين من انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، حيث شملت الجولة زيارة مضمار السباق وغرفة التحكم واللجان العاملة في المهرجان إضافةً إلى المركز الإعلامي والإستديوهات الثلاثة المصاحبة للمهرجان.

وتنطلق فعاليات المهرجان الخميس المقبل ولمدة 11 يومًا، حيث يتنافس ملاك الهجن من مختلف دول العالم على جوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال وذلك بإقامة 224 شوطًا لفئات الهجن المعتمدة.

وزار الإعلاميون قرية الفعاليات المصاحبة التي تضم 22 متجرًا متنوعًا، وتعرفوا على أبرز الفعاليات والحفلات الستة المنتظر إقامتها نهاية كل أسبوع أبرزها أمسية فنية.

وشهد المهرجان تسجيل أكثر من 100 إعلامي حيث جهزت اللجنة المنظمة للمهرجان مركزًا إعلاميًا بكامل الخدمات والضيافة يضم في أقسامه قسمًا خاصًا بالتحرير وقسمًا خاصًا بالتصوير وقسمًا خاصًا للإنتاج التلفزيوني، يقدم يومياً مواد مختلفة لوسائل الإعلام وتأمين لقاءات مع ضيوف المهرجان والملاك المشاركين إضافة إلى زواره من مختلف الجنسيات.