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اتحاد الهجن يُعلن البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 2:01 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للهجن تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان ولي العهد للهجن 2023 الذي سيقام في الطائف ابتداءً من 1 أغسطس القادم ولمدة 38 يوماً بعدد 589 شوطاً.

ويقام السباق التمهيدي للمهرجان الذي يشهد 350 شوطاً خلال المدة من 1 – 12 أغسطس المقبل لفئات ” مفاريد , حقايق , لقايا , جذاع , ثنايا , حيل وزمول “،

فيما ينطلق السباق النهائي في الـ28 من أغسطس ويستمر لمدة 11 يوماً بإقامة سباق الماراثون بعدد 5 أشواط و 234 شوطاً في السباق النهائي.

وشهدت النسخ السابقة من المهرجان إقبالاً من قبل محبي رياضة الهجن في العالم، حيث يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 10 يونيو 2023 - 2:01 صباحًا
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