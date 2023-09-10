اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر: اختفاء الكثير من القرى المغربية بمناطق الزلزال

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قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن الكثير من القرى المغربية بمناطق الزلزال اختفت تمامًا، كما أن طاقة طواقم الإنقاذ في المغرب شارفت على النفاد وليست كافية لمواجهة آثار الزلزال.

وأضاف اتحاد الصليب والهلال الأحمر في تصريحات لقناة العربية، أن فرق الإنقاذ في المغرب ليست كافية لإنقاذ المتضررين من الزلزال والحدّ من نتائجه الكارثية.

وفي وقت سابق، أكد اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر، أن التعامل مع تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب المغرب قد يستغرق شهورًا، وربما سنوات.

وأوضح المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسام الشرقاوي، أن المنظمة تتحرك الآن لدعم الهلال الأحمر المغربي.

زلزال المغرب المدمر

ووصل عدد من فرق الإنقاذ إلى المملكة المغربية، اليوم الأحد، وذلك للمشاركة في عمليات انتشال الضحايا والمصابين، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث وصل رجال الإنقاذ المتطوعين الفرنسيين، إلى مراكش، ويتألف الفريق الفرنسي من أربعة متخصصين في عمليات الإنقاذ والدعم والبحث، وممرض ومدرب متخصص برفقة كلب بحث، وحملت البعثة معها معدات يناهز وزنها 300 كلج.