اتحاد كرة القدم يتيح للجماهير تشجيع الأخضر في المونديال من الملعب

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أتاح الاتحاد السعودي لكرة القدم للجماهير الرياضية فرصة تشجيع المنتخب السعودي أثناء مشواره في كأس العالم 2022، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق تجربة تشجيع ودعم مميزة للجمهور السعودي لمساندة ومؤازرة الأخضر في مهمته المونديالية.

وتتوفر تذاكر مباريات المنتخب لدى الأندية الرياضية والجهات الإعلامية، التي بدورها ترشح الراغبين في السفر إلى الدولة المستضيفة، وقد أتمت الأندية جميع إجراءات ترشيح المشجعين وفق آلية محددة من قبلها. فيما أنهت المؤسسات الإعلامية ترشيح منسوبيها وأكملت جمع بياناتهم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النهائية بما يسهم في مساعدتهم على أداء رسالتهم الإعلامية بالصورة المناسبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي طرح تطبيق قدام تذاكر إضافية بدعم من الاتحاد السعودي وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويمكن الحصول عليها من التطبيق، الذي يتيح أيضاً إجراء حجوزات السفر.

يشار إلى أنه أطلقت خلال الفترة الماضية الهوية البصرية الموحدة لجماهير المنتخب السعودي تحت شعار «قدام»، كما احتفت جماهير الصقور الخضر بأغنية «كلنا الأخضر»، سعياً إلى خلق الأجواء المناسبة المساندة للمنتخب الأول في مهمته العالمية.