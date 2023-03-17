اتفاقية إستراتيجية للإعلام السياحي مع “المطار”

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وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون وشراكة مع تطبيق “المطار” في ختام ملتقى السياحة السعودي تحت أشراف الهيئة السعودية للسياحة “بابك للسياحة” وقال الشريك المؤسس في تطبيق المطار فيصل بن يوسف الراجحي إن الإعلام شريك تنموي في العمل السياحي وحرصاً على بناء شراكات مع إعلام متخصص جاءت الاتفاقية مع جمعية الإعلام السياحي لبناء محتوى ملائم للتطور المتسارع في قطاع الضيافة والسياحة بشكل عام وتدريب شباب وشابات الوطن على أدوات الإعلام السياحي.

من جانبه أكد خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي إن هذه الشراكة التي تمت مع شركة وطنية لديها أكثر من 15 منتجاً سياحياً ولديها رؤية واضحة لتسويق المنتجات السياحية السعودية من خلال إعلام متخصص لبناء الصورة الذهنية اتفاقية مهمة ووفق أهداف الجمعية وتبني محتوى عن الجهود التي تبذل لتقديم الأنماط السياحية الوطنية المرتبطه بالثقافة والتراث والبعد التاريخي والوجهات السياحية ومكتسبات الوطن الممتده من الصحراء إلى الجبال والبحار والجزر والطبيعة الجاذبة.

وفي معرض حديثه أوضح آل دغيم إلى أنه تم البدء في تدريب 100 شاب وشابه على فنون ومهارات الإعلام السياحي وأدواته المختلفه على مستوى المملكة.