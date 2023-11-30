اتفاقية بين جامعة جازان و “السعودية للقهوة” لتحقيق التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية

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وقّعت جامعة جازان والشركة السعودية للقهوة اليوم، اتفاقية تعاون، ضمن فعاليات منتدى جازان للاستثمار 2023م, بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وكيل الجامعة الدكتور أحمد بن الحسن أبوطالب، والرئيس التنفيذي للشركة خالد ناصر أبو ذيب، لتحقيق التعاون بين الجامعة، والشركة السعودية للقهوة في المجالات البحثية، والتدريبية، والتطويرية، وتطوير ودعم آليات البحث العلمي والإسهام في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالنواحي البيئية.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة جازان أن الاتفاقية تتضمن عدداً من المجالات منها الاستعانة بخبراء الجامعة ومراكز الأبحاث التابعة لها في مجالات زراعة أشجار البن، والتسميد، وإنتاج الشتلات، والمكاثرة باستخدام الزراعة النسيجية، إلى جانب التعاون مع الجامعة وخبراتها لإيجاد حلول عملية للآفات الزراعية على أشجار البن، والتعاون على استكمال برامج تأصيل الأصول الوراثية لأشجار البن، والتعاون في مسارات المسؤولية الاجتماعيّة وتنفيذ البرامج والمبادرات.