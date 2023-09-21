اتفاقية تعاون بين الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة وجمعية البر الخيرية بمحافظة خيبر لبناء القدرات الإدارية

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بحضور رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي ورئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة خيبر الأستاذ نايف العطيفي تم في محافظة خيبر توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعيتين؛ والتي تهدف لتبادل ونقل الخبرة والمعرفة والمساهمة في بناء القدرات الإدارية.

وتسعى اتفاقية التعاون للمساهمة في تحقيق مانصت علية رؤية المملكة 2030 بأن يكون القطاع غير الربحي ذا فعالية عالية وعنصر مؤثر وفعال.

وتندرج الشراكة بين الجمعيتين ضمن مبادرة بناء لتأهيل المنظمات الناشئة مؤسسيا وهي احدى المبادرات التي أطلقتها الجمعية الفيصلية ضمن خطتها الإستراتيجية 2021-2024 لتأهيل المنظمات مؤسسيا لتحقيق أثر اعمق.

وتؤكد اتفاقية التعاون علىً تبادل المعلومات، واستثمار الشراكة في تطوير وبناء القدرات وسيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم اللازم.

من جانبها ثمنت رئيسة الجمعية الأستاذة خيرية محمد نور رحيمي جهود جمعية البر بحافظة خيبر واشادت بالتنظيم والإستقبال ومنتجات الحرفيات؛ متمنية التوفيق للجميع.