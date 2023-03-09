اتفاقية تعاون بين “منشآت” وشركة الجبر للتمويل

المناطق_واس

وقَّعَت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، على هامش فعاليات ملتقى بيبان 23 الذي انطلق “تحت شعار فرص تصنع الريادة”، اتفاقية تعاون مع شركة الجبر للتمويل، تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة من قبل الطرفين.

ووقَّع الاتفاقية من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” “نائب محافظ الهيئة للتخطيط والتطوير سليمان بن عبدالرحمن الطريف، ومن قبل شركة الجبر للتمويل سعد بن ماهر الجبر.

ويهدف ملتقى بيبان 23، إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليمياً ودولياً، ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.

يُذكر أن شركة الجبر للتمويل إحدى الشركات الرائدة في المملكة، وتتميز بمنتجاتها التمويلية المرونة المتوافقة مع الأنظمة والضوابط الشرعية.