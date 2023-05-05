اتفاقية لإنشاء ملعب لكرة القاعدة في نادي الدرعية

المناطق_واس

وُقعت في الرياض أمس اتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة ونادي الدرعية وشركة الحقل الأخضر لإنشاء ملعب لكرة القاعدة في مقر النادي بمحافظة الدرعية.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد رئيس مجلس الإدارة نايف بن حميد ورئيس مجلس إدارة نادي الدرعية الدكتور خالد بن سعد الحبشان، ومستشار رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالوهاب بن عبدالعزيز السليمان، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للكرة الناعمة عبدالرحمن بن حسن الشهري, تطوير وإنشاء ملعب لاتحاد اللعبة في مقر النادي الذي سيشارك بدوره وفق هذه الاتفاقية في بطولات الاتحاد المحلية من خلال فريق مخصص للعبة وتفعيل اللعبة بشكل عام في النادي.

وأسهمت هيئة تطوير بوابة الدرعية ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية بدعم وتمكين نادي الدرعية لنجاح وإتمام الاتفاقية ، إذ تحرص الهيئة بشكل دائم على تذليل الصعاب لكل مايخدم مجتمع الدرعية ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة، و تعمل على تطوير كافة المرافق والخدمات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي، حيث نظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية منذ تأسيسها، واستضافت العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة ويوضح ذلك عزمها الجاد تجاه رعاية الأنشطة الرياضية.