اتفاقية لتوفير وظائف للمواطنين بالمجوهرات والألماس

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وقعت في مدينة جدة أول أمس (السبت)، اتفاقية شراكة استراتيجية بين مختبر أنتويرب البلجيكي ومعهد المستقبل العالي للتدريب؛ بهدف تقديم دورات في تصميم المجوهرات وفحص الألماس والأعمال الفنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تأهيل وتدريب شباب وفتيات الوطن على العمل في أربع وظائف جديدة بقطاع الذهب والمجوهرات، وهي البيع وفحص الألماس وتصميم المجوهرات وكذلك الأعمال الفنية الخاصة بتصميم المجوهرات، وإكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة لذلك.

وأكدت الرئيس المؤسس لمعهد المستقبل العالي للتدريب رجاء مؤمنة، أن الاتفاقية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في قطاع التدريب والانفتاح على العالم من خلال شراكات دولية، وستساعد في تعزيز برامج تمكين المرأة السعودية في قطاع الذهب والمجوهرات.

وأضافت مؤمنة أن الاتفاقية ستساهم كذلك في توفير العديد من الفرص التدريبية، لافتة إلى أنها تنص على البدء في إجراء العديد من الندوات في المملكة بدأت يوم الخميس الماضي (27 يوليو) بندوة ثقافية عنوانها “كيف تحصل على وظيفة فاحص ألماس”.

وترتكز الاتفاقية على تحقيق الفائدة العامة لكل مدن ومناطق المملكة، من خلال ندوات توعوية وتثقيفية، تطرح المفاهيم الجديدة عن هذه الصناعة، والتطور التقني الذي تشهده على المستوى الدولي، واستخدام الآلات الذكية في كل خطوط الإنتاج.

جدير بالذكر أن حصة سوق صناعة المجوهرات في المملكة، قفزت مؤخراً بنسبة 35% من إجمالي سوق المنطقة العربية بمبيعات بلغت 3 مليارات ريال على أساس سنوي بسبب القوة الشرائية العالية.

ويتجاوز حجم السوق السعودي سوق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وذلك بسبب العوامل الديموغرافية وأيضاً توافر الأذواق المختلفة.