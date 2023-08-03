اتفاق “سعودي – برازيلي” بـ”الطاقة”

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وقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مع شركة WEG البرازيلية المتخصصة في مجالات الهندسة الكهربائية والطاقة والأتمتة، مذكرة تفاهم لابتكار أنظمة كهربائية عالية الكفاءة لخفض استهلاك الطاقة، وفق أحدث النماذج لتعزيز كفاءة الطاقة المستدامة.

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز سبل التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث والابتكارات والتطبيقات الهندسية في مجال صناعة تحلية المياه وتقنياتها، بجانب تحسين محركات الجهد المنخفض ذات الأداء العالي القياسية، وتوطين المحتوى في مجالات الهندسة الكهربائية، من خلال تطوير ورفع كفاءة الأنظمة الكهربائية، ومنها المحركات وأجهزة الترددات المتغيرة.

كما تعزز نطاق التعاون المشترك بين الطرفين ليشمل أنشطة ومجالات تعظيم الاستفادة من استهلاكات الطاقة، عبر أنظمة الضخ والمحركات ومغيرات التردد في منظومات تحلية المياه، إضافة لخفض تكاليف صيانة المعدات في أنظمة تحلية المياه عن طريق مراقبة الأصول والوحدات الفعالة.

وتركز مذكرة التفاهم على إبداع حلول مبتكرة تُعزز جوانب تطوير الأنظمة المساعدة وأنظمة التبريد لأجهزة مغيرات التردد، وبناء فريق هندسي مشترك لبحث ودراسة أفضل إستراتيجيات وتقنيات خفض استهلاكات الطاقة.

جاء ذلك خلال فعالية منتدى الاستثمار البرازيلي – السعودي، الذي نظَّمته وزارة الاستثمار بحضور نائب رئيس البرازيل، ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو ألكمين، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعمدة ساو باولو ريكاردو نونيس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل فيصل بن إبراهيم غلام، ورئيس اتحاد ولاية ساو باولو للصناعات خوسيه غوميز، وبمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.