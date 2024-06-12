اتفاق عربي للحدّ من عمل الأطفال وتعزيز حقوقهم

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دعت جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة، إلى اتخاذ إجراءات فوريَّة وفعَّالة للحَدِّ من عمل الأطفال والقضاء عليه بالمنطقة العربية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن المنظمات العربية الثلاث بمناسبة اليوم العالميّ لمكافحة عمل الأطفال الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2002، ويصادف الثاني عشر من شهر يونيو من كل عام.

وأوضح البيان المشترك، أن المنظمات الـ 3 أكدت التزامها الكامل ورسالتها التنمويَّة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في المنطقة العربية، وبصفة خاصة فئة الأطفال العاملين، مشيراً إلى تفاقُم أعداد الأطفال العاملين بشكل كبير وخطير، إذ يُقدَّر عدد الأطفال العاملين بـ 160 مليون طفل على مستوى العالم.

وأعربت المنظمات الـ 3 عن التزامها بمواصلة العمل معًا من أجل مواجهة هذه القضية، بتنظيم العديد من ورش العمل، وذلك تعزيزاً للعمل المشترك، وسعياً للتناقُش والتباحُث والرصد والتحليل لمختلف الجوانب المتعلقة بقضية عمل الأطفال، ومنها الجانب الاقتصادي الذي يشكِّل حائلًا دون القضاء على هذه المشكلة المتفاقمة.

وتطرقت المنظمات الـ 3، في ختام بيانها، إلى الجرائم التي تُرتكَب في حق الطفولة والإنسانية في قطاع غزَّة، والتي تتنافى مع حقوق الأطفال وحقوق الإنسان، مؤكدين أنها وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.