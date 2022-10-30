اتهام رجل في بريطانيا بقتل 39 فيتنامياً

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اتهمت السلطات البريطانية رجلاً بالقتل غير العمد واشتراكه في مؤامرة أدت إلى وفاة 39 فيتنامياً تم العثور عليهم في شاحنة.

وتم العثور على جثث الضحايا في مؤخرة الشاحنة ذات المقطورة التي نقلت بالعبارة من زيبروجه في بلجيكا إلى بورفليت صباح يوم 23 أكتوبر 2019.

وسيمثل ماريوس ميهاي دراجيتشي (49 عاماً)، الذي احتجزته الشرطة في رومانيا في أغسطس، أمام محكمة تشيلمسفورد الابتدائية اليوم، متهماً بالتورط في الواقعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويشتبه في أن دراجيتشي جزء من شبكة نسَّقت رحلات المهاجرين غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.

ويواجه المتهم 39 تهمة بالقتل غير العمد والتآمر في مساعدة مهاجرين غير شرعيين.