اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي يناقش فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين

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عقد أمس اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري التشيلي السعودي في عاصمة جمهورية تشيلي سانتياغو، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وعدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص من البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الاستثمار والوفد المرافق له من القطاعين العام والخاص لدول أمريكا اللاتينية.

وناقش الاجتماع فرص الاستثمار والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وتشيلي وتنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، إضافةً إلى بحث أوجه الشراكة الاستثمارية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

من جهة أخرى، التقى معالي المهندس خالد الفالح بعدد من وزراء جمهورية تشيلي، حيث التقى معالي وزير الخارجية التشيلي البيرتو فان كلافيرين ومعالي وزير الاقتصاد والتمنية والسياحة التشيلي نيكولاس غراو ومعالي وزير الأشغال العامة جيسيكا لوبيز صافي، بهدف بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والتكامل في الجوانب ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية تشيلي، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة.