اجتماع بين الشؤون البلدية وأمانة جدة لتعزيز الحوكمة وتطوير بيئة العمل

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عقدت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لتعزيز الحوكمة، بحضور مدير دعم حوكمة المنظومة الأستاذ ابراهيم التمامي وممثلي وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وناقش الاجتماع تعزيز مفهوم الحوكمة وتقييم العلاقة والعمل على آليات المواءمة بين الوزارة والأمانة، ضمن برامج التطوير لبيئة العمل ورفع الكفاءة التشغيلية.

يذكر أن الاجتماع ضم عددا من مسؤولي القطاعات المعنية في الأمانة بحضور كل من: وكيل الأمين للتحول الرقمي – مدير عام المراجعة الداخلية – مدير عام التخطيط والتميز المؤسسي والتغيير – مدير عام الشؤون القانونية – ومدير عام الموارد البشرية.