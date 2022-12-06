اجتماع سري دفع رونالدو للموافقة على عرض النصر.. اكتشف القصة

أثارت صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو الجدل في الشارع الرياضي العالمي والعربي، حيث أشارت التقارير أن صاروخ ماديرا قريب من الانضمام لفريق النصر خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

فسخ التعاقد مع اليونايتد

وكان البرتغالي، قد قام بفسخ تعاقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد أن خرج بتصريحات مثيرة ضد الهولندي تين هاج وإدارته الفنية، وبالتالي يكون الدون بدون نادي حيث يتواجد الآن مع منتخب بلاده في الدوحة.

وكشفت صحيفة الماركا أن رونالدو وافق على الانضمام للنصر مقابل حوالي 500 مليون يورو لمدة موسمين ونصف، فيما أعترف مصدر بنادي النصر أنه يكثف المفاوضـــــــــات مع اللاعب البرتغالي.

اجتماع سري وراء انتقال رونالدو

وأعلن خوسيه دياز، رئيس تحرير صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن البرتغالي قرر الانضــــمام إلى صفوف نادي النصر بشكل رسمي في يناير المقبل، لكي يكون أعلى اللاعبين أجرًا في العالم بعد العرض القوي الذي قدمه العالمي.

وقال بن جاكوبس، أن هناك اجتماع حاسم بين خورخي مينديز، وكيل أعمال البرتغـــــالي، مع مسؤولي نادي النصر، وقد تم في مدينة أبوظبي الإماراتية، خلال الأيام القليلة الماضية؛ لوضع الرتوش النهائية على الصفقة.