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 اجتماع عاجل لوزراء الصحة في مجموعة السبع لمناقشة تطورات “أوميكرون”

 اجتماع عاجل لوزراء الصحة في مجموعة السبع لمناقشة تطورات “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1075609
المناطق ـ متابعات

علنت بريطانيا، عن عقد اجتماع عاجل لوزراء الصحة في مجموعة السبع يوم 29 تشرين الثاني لمناقشة تطورات المتحور “أوميكرون”، حسبما أفادة سكاي نيوز عربية.

 

وحتى الآن تم رصد انتشار المتحور الجديد في أكثر من 7 دول حول العالم، كانت هولندا أبرزها، حيث أعلنت ، مساء اليوم الأحد، عن رصد 13 حالة إصابة بالمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا بين مسافرين وافدين أول أمس الجمعة، على متن طائرتين من دول في جنوب أفريقيا.

 

وقال مسئولون في وزارة الصحة الهولندية، إن هناك 61 شخصًا على متن الطائرتين أثبتت اختباراتهم الصحية إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من بينهم نسبة 21 % إصابة بمتحور “أوميكرون”، وأنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حالات الإصابة بالمتحور الجديد في البلاد.

 

يشار إلى أن السلطات في هولندا، تحاول التواصل مع 5 آلاف مسافر آخر وصولوا من جنوب إفريقيا أو بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو موزمبيق أو ناميبيا أو زيمبابوي منذ يوم الإثنين الماضي، وسط مخاوف كبيرة لتفشي الفيروس الجديد في البلاد.

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