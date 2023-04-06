اجتماع لجنة التشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة

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عُقد الاجتماع الثالث للجنة التشاور السياسي – ولجنة المتابعة على مستوى كبار مسؤولي وزارتي الخارجية بالمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة، اليوم في الرياض.

وترأس مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، الجانب السعودي، ومن الجانب المغربي المدير العام للعلاقات الثنائية السفير فؤاد يازوغ، وبمشاركة كلٌ من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة مصطفى المنصوري، وعدد من مديري الإدارات وممثلي الوكالات في كلا وزارتي الخارجية.

وتباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.