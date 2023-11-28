رئيس “الغذاء والدواء” يلتقي رئيس “كوديكس”

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اجتمع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي اليوم (الاثنين)، رئيس هيئة الدستور الغذائي “كوديكس” ستيف ويرن، وذلك في المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بالعاصمة الإيطالية روما.

وناقش معاليه مع رئيس الـ”كوديكس” جهود “الغذاء والدواء” في تحسين وتطوير سلامة المنتجات، ودورها في قيادة اللجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى منذ تعيينها منسقًا في أكتوبر 2020م، وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات التي تتعلق بتعزيز المبادئ العامة لسلامة الأغذية وتأثيرها على دول المنطقة والمشاركة في إعداد مواصفات “كوديكس”.

وأشار الجضعي إلى أن استمرار “الهيئة” في تطوير وتحديث أنظمتها لدعم سلامة الغذاء وتعزيز التواصل الفعال والمشاركة الإيجابية في المنظمات الدولية، وذلك من خلال محاورها الرئيسة في الإستراتيجية الرابعة المتمثلة في سلامة المنتجات والشركات المحلية والدولية.