احتجاجًا على تكاليف المعيشة.. إضراب عمال مترو الأنفاق بعاصمتين أوروبيتين

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قرر عمال النقل العام في باريس ولندن، اليوم الخميس، تنظيم إضراب احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يتسبب في حالة من الفوضى للسكان أثناء التوجه إلى مقار عملهم.

وبسبب إضراب العمال، سيتوقف السفر تماما في باريس على متن خمسة من خطوط المترو الستة عشر، وفقًا لآخر تحديث على موقع شركة النقل الفرنسية “أر إيه تي بي”.

ونصح موقع الشركة، الموظفين بالعمل من المنزل إن أمكن، لتفادي مشكلة تعطل حركة النقل بالمترو بسبب إضراب والعمال.