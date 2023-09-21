احتفاءً بيومها الوطني .. سماء المملكة تشُعّ بالألعاب النارية

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تشُعّ سماء المملكة مساء يومها الوطني الموافق الـ 23 من سبتمبر بعروض الدرونز، والألعاب النارية التي ستضفي وهجاً مميزاً في الاحتفالات التي تعم جميع أنحاء المملكة، لا سيما في المناطق الترفيهية والحدائق والميادين العامة في مختلف المدن.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه في اليوم الوطني السعودي الـ93 عروضاً للألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساءً في أكثر من 15 موقعًا مختلفًا، إذ تتوزع مناطق المشاهدة ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومنتزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومنتزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

ويمكن أيضا مشاهدة الألعاب النارية في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من منتزه السلام، وتبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.

وستقام في نفس اليوم عروض مخصصة لطائرات الدرونز في سماء الرياض وتحديداً بالقرب من منطقة بوليفارد رياض سيتي، حيث ستشكل لوحات وطنية تعانق السماء، تتصدرها صورة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله -، وعلم المملكة، حيث ستنقل هذه العروض على الهواء مباشرة عبر قناة السعودية.