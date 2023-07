احتكاك بالمسيرات.. روسيا تناكف أميركا في سوريا والأخيرة ترد

فقد ردت وزارة الدفاع الروسية على الاتهامات الأميركية بأن مسيرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن انتهكت 5 مرات المجال الجوي لمنطقة تدريبات سورية روسية مشتركة.

وأكدت روسيا أنها غير مسؤولة عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للمسيرات، معربة عن قلقها إزاء تلك الانتهاكات على حد تعبيرها.

أتى هذا بعدما أكد غوينكويتش في بيان أن المقاتلة الروسية ألقت قنابل مضيئة وحلقت بالقرب من المسيرة بشكل خطير مما هدد سلامة جميع المقاتلات المعنية.

وأشار إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، معتبراً أن هذه الحوادث مثال آخر على السلوكيات غير المهنية وغير الآمنة من قبل القوات الجوية الروسية في سوريا، على حد وصفه.

كما حث روسيا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة، وفق تعبيره.

وجدد غرينكويتش التزام القوات الجوية الأميركية بضمان سلامة وأمن أفرادها ومواصلة العمل مع الحلفاء لمنع أي تصعيد في المنطقة.

إلى ذلك، نشرت القوات الجوية الأميركية مقطع فيديو أظهر تحليق المقاتلة الروسية قرب المسيرة الأميركية وإلقاء القنابل المضيئة أمامها.

يذكر أن القيادة المركزية الأميركية، وجهت الأربعاء، أيضا، اتهامات لطيارين روس بالانخراط في ذات السلوك غير الآمن خلال تفاعلهم مع طائرات أميركية من دون طيار كانت تنفذ ذات المهمات ضد داعش في سوريا.

ونشرت القوة الجوية الأميركية تغريدة مرفقة بفيديو للتحركات الجوية الروسية.

Regarding Russia's unprofessional behavior while reacting with U.S. aircraft over Syria, please see the video of today's encounter.

For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/WKDYPiPT96@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce pic.twitter.com/nmSSBxUojO

— US AFCENT (@USAFCENT) July 5, 2023