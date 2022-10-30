احتواء الخلاف بين الجزائر والمغرب خلال الإعداد لجدول أعمال القمة العربية

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نجحت الجامعة العربية في احتواء الخلاف الجزائري – المغربي خلال إعداد جدول أعمال القمة على مستوى وزراء الخارجية.

القمة العربية في الجزائر

وفي السياق، أكدت الجامعة العربية أن الخلافات التي شهدتها الاجتماعات التحضيرية للقمة الـ31 والتي حدثت السبت تم تجاوزها، وفق روسيا اليوم.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، بعد اختتام اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية المقرر عقدها يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم في الجزائر، إن “الخلافات التي كانت بالأمس، تم تجاوزها”.

وكان الوفد المغربي، الذي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر قد احتج السبت على نشر قناة جزائرية خريطة المملكة من دون منطقة الصحراء الغربية، تخالف الخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها، قبل أن تتراجع وسيلة الإعلام عن ذلك وتعتذر.

وأكد حسام زكي، توافق مجلس وزراء الخارجية العرب على جدول أعمال القمة، مشيرا إلى أن التوافق جرى في أجواء إيجابية.