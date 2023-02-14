احدث موديلات فساتين حوامل بخصم إضافي من كوبون المناطق

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إطلالتك أثناء فترة الحمل تشغلنا، فأنتِ تحتاجي خلال هذه الشهور الصعبة إلى المحافظة على جمالك وأناقتك، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على صحتكِ وصحة الجنين، لذا وفرنا لكِ كود خصم ماكس وأيضًا كود خصم ملبس لاستخدامهما في اقتناء أشيك فساتين حوامل من أشهر الماركات العالمية بسعر رخيص.

وليس هذا وحسب؛ بل سيعرض عليك كوبونز المناطق خلال السطور التالية تشكيلة من ملابس حوامل كيوت تزيد إطلالتك إشراقًا وأناقة، استخدمي معها كود خصم ماكس لتستمتعي بأسعار لا تقارن ونسبة خصومات عالية.

أشيك فساتين حوامل بخصومات مذهلة من كوبونز المناطق

لأن الأناقة عنوانكِ والإطلالة الساحرة مبتغاكِ، استخدمي كود خصم ماكس للحصول على أجمل وأفخم فساتين الحمل للخروجات الصباحية والسوارية لحفلات السهرة.

ونقدم لكِ أيضًا كود خصم ملبس تستخدمينه مع موقع ملبس السعودي في الحصول على تخفيضات كبيرة على معروضاته من التي تشمل أكثر من فستان حوامل سواريه وكاجوال.

1- فستان حوامل متعدد الطبقات بطبعات أزهار تزينه بالكامل بأكمام 3/4

احصلي الآن وفورًا بأرخص سعر بعد تفعيل كود خصم ماكس على فستان حوامل متعدد الطبقات بطبعات أزهار تزينه بالكامل وأكمام ¾ المناسب للخروجات الصباحية.

اسم المنتج : فستان حوامل متعدد الطبقات بطبعات أزهار تزينه بالكامل بأكمام 3/4

: متعدد الطبقات بطبعات أزهار تزينه بالكامل بأكمام 3/4 اللون: أحمر.

أحمر. الأسلوب: متعدّد الطبقات.

متعدّد الطبقات. المناسبات: كاجوال.

كاجوال. الخامة: خليط بوليستر.

خليط بوليستر. المقاسات: صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL

صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL وصف المنتج: اقتني فستان حوامل من خامات ناعمة بلون أحمر وتصميم مطبوع وطول أكمام ¾، ذو طول متوسط لارتفاع 177 سم، ومحيط صدر 84 سم، ومحيط خصر 60 سم، للعناية استعملي برامج الغسل اللطيف بدرجة حرارة 30 وبدون استخدام المبيض ولا التجفيف الآلي.

اقتني من خامات ناعمة بلون أحمر وتصميم مطبوع وطول أكمام ¾، ذو طول متوسط لارتفاع 177 سم، ومحيط صدر 84 سم، ومحيط خصر 60 سم، للعناية استعملي برامج الغسل اللطيف بدرجة حرارة 30 وبدون استخدام المبيض ولا التجفيف الآلي. السعر: 95 ريال قبل الخصم، وباستخدام كود خصم ماكس تحصلين على سعر مميز.

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2- فستان حوامل ملفوف بأكمام 3/4 وطبعات أزهار وحزام ربط

باستخدام كود خصم ماكس تُزينين خزانة ملابسك بفستان من نسيج ناعم بطبعات زهور أنيقة ومتعددة الألوان.

اسم المنتج : فستان حوامل ملفوف بأكمام 3/4 وطبعات أزهار وحزام ربط

: ملفوف بأكمام 3/4 وطبعات أزهار وحزام ربط اللون : متعدد.

: متعدد. الأسلوب: متعدّد الطبقات.

متعدّد الطبقات. المناسبات: كاجوال.

كاجوال. الخامة: خليط بوليستر.

خليط بوليستر. المقاسات: صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL

صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL وصف المنتج: فساتين حمل مريحة لخروجات الكاجوال، مميزة بأكمام 3/4 وحزام حرف V رباط يزيد مظهرك أناقة، مع قياسات محيط صدر 84 سم وخصر 60 سم وارتفاع 177 سم. يُغسل على 30 درجة مئوية بدون مبيض ويُجفف في الظل.

مريحة لخروجات الكاجوال، مميزة بأكمام 3/4 وحزام حرف V رباط يزيد مظهرك أناقة، مع قياسات محيط صدر 84 سم وخصر 60 سم وارتفاع 177 سم. يُغسل على 30 درجة مئوية بدون مبيض ويُجفف في الظل. السعر: 85 ريال ولا تنسي استخدام كود خصم ماكس

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3- فستان ملفوف للحوامل بأكمام طويلة وطبعات زهرية

خزانة ملابسك تحتاج إلى هذا الفستان الذي سيضفي على أناقتك بهاء وطلّة، ويُداري كل تغيرات جسمك بسبب الحمل.

اسم المنتج : فستان ملفوف للحوامل باكمام طويلة وطبعات زهرية

: فستان ملفوف للحوامل باكمام طويلة وطبعات زهرية اللون : أسود.

: أسود. الأسلوب: واسع.

واسع. المناسبات: كاجوال.

كاجوال. الخامة: خليط فيسكوز.

خليط فيسكوز. المقاسات: 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22

10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 وصف المنتج: فستان حوامل باللون الذي تعشقه كل النساء، مع تصاميم مطبوعة لزهور جميلة، وطول يصل إلى 178 سم، أما باقي القياسات فهي 89 سم محيط صدر و64 سم محيط خصر 64 سم و95 محيط ورك نظّيفيه بحرارة لطيفة 30 درجة بدون مبيض ولا تجفيف آلي.

فستان حوامل باللون الذي تعشقه كل النساء، مع تصاميم مطبوعة لزهور جميلة، وطول يصل إلى 178 سم، أما باقي القياسات فهي 89 سم محيط صدر و64 سم محيط خصر 64 سم و95 محيط ورك نظّيفيه بحرارة لطيفة 30 درجة بدون مبيض ولا تجفيف آلي. السعر: 85 ريال قبل الخصم ويقدم لكِ كود خصم ماكس خصم مذهل.

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4- فستان حوامل بأكمام منفوشة وحزام رباط وطبعات أزهار

استمتعي مع هذا الفستان من فساتين سيتي ماكس بإشراقة تميزكِ في المكان بفضل لونه الزاهي الجذاب ومع كود خصم ماكس ينتظركِ خصم كبير.

اسم المنتج : فستان حوامل بأكمام منفوشة وحزام رباط وطبعات أزهار

: بأكمام منفوشة وحزام رباط وطبعات أزهار اللون : أزرق.

: أزرق. الأسلوب: إيه لاين.

إيه لاين. المناسبات: كاجوال.

كاجوال. الخامة: لايوسيل.

لايوسيل. المقاسات: صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL

صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL وصف المنتج: خامة قماش عالية الجودة بلون أزرق زاهي مُطعم بطبعات زهرية ومزود بحزام يزيدك سحر. مع ارتفاع 177 سم ومحيط صدر 84 سم وخصر 60 سم، الغسيل عند حرارة 30 درجة وبدون مبيض ولا تجفيف آلي.

خامة قماش عالية الجودة بلون أزرق زاهي مُطعم بطبعات زهرية ومزود بحزام يزيدك سحر. مع ارتفاع 177 سم ومحيط صدر 84 سم وخصر 60 سم، الغسيل عند حرارة 30 درجة وبدون مبيض ولا تجفيف آلي. السعر: 105 ريال قبل الخصم.

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5- فستان سادة للحوامل بياقة مستديرة وأكمام قصيرة ورباط

فستان سادة يسهل ارتداؤه مع ألوان مختلفة للأحذية والحقائب والاكسسوارات، مما يمنحك مظهرًا جديدًا وإطلالة مختلفة في كل مرة.

اسم المنتج : فستان سادة للحوامل بياقة مستديرة وأكمام قصيرة ورباط

: فستان سادة للحوامل بياقة مستديرة وأكمام قصيرة ورباط اللون : الأسود والرمادي.

: الأسود والرمادي. الأسلوب: إيه لاين.

إيه لاين. الخامة: مزيج بوليستر.

مزيج بوليستر. المقاسات: صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL

صغير S، متوسط M، كبير L ، كبير جدًا XL ، كبير جدًا جدًا XXL وصف المنتج: فساتين حوامل بتصميم سادة بأكمام قصيرة تزيدك راحة في اختيار تركيبة المظهر الإجمالية التي تريدينها، أسلوب الغسل لطيف عند 30 درجة، ولا تستخدمي المبيض أو التجفيف الآلي أو التنظيف الجاف، ويُنشر في الظل.

فساتين حوامل بتصميم سادة بأكمام قصيرة تزيدك راحة في اختيار تركيبة المظهر الإجمالية التي تريدينها، أسلوب الغسل لطيف عند 30 درجة، ولا تستخدمي المبيض أو التجفيف الآلي أو التنظيف الجاف، ويُنشر في الظل. السعر: 85 ريال قبل الخصم، وينتظرك سعر أرخص بعد تفعيل كود خصم ماكس

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6- فستان حوامل مضلّع ميدي بياقة V وأكمام طويلة

احصلي عليه الآن بتخفيضات كود خصم ماكس للونه وتصميمه الجذاب الذي يصلح تصنيفه ضمن فساتين حوامل سهرة والمناسبات الليلية السعيدة، لتخطفين أنظار كل المدعوين وتبدين أكثر جمالًا وإشراقًا.

اسم المنتج : فستان حوامل مضلّع ميدي بياقة V وأكمام طويلة

: فستان حوامل مضلّع ميدي بياقة V وأكمام طويلة اللون : أسود.

: أسود. الأسلوب: بودي كون.

بودي كون. الخامة: 53% قطن، 42% بوليستر، 5% إيلاستان.

53% قطن، 42% بوليستر، 5% إيلاستان. المقاسات: 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22

10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 وصف المنتج: فستان حوامل من القطن مضلع التصميم وبأكمام طويلة وبطول متوسط يصلح للسهرات والمناسبات، درجة حرارة الغسيل 30 درجة ولا يستعمل معه مبيض، وعند التجفيف الآلي اختاري الإعدادات المنخفضة.

فستان حوامل من القطن مضلع التصميم وبأكمام طويلة وبطول متوسط يصلح للسهرات والمناسبات، درجة حرارة الغسيل 30 درجة ولا يستعمل معه مبيض، وعند التجفيف الآلي اختاري الإعدادات المنخفضة. السعر: 57 ريال قبل تفعيل كود خصم ماكس

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7- فستان حوامل دينم سادة بأكمام قصيرة وياقة عادية وزر إغلاق

لونه الزاهي المنعش مع الياقة الكلاسيكية سيزيدان الجمال بهاء ويخطف الأنظار، ومع سهولة اللبس والقماش الذي يسمح بمور الهواء ستشعرين بالراحة التامة.

اسم المنتج : فستان حوامل دينم سادة بأكمام قصيرة وياقة عادية وزر إغلاق

: فستان حوامل دينم سادة بأكمام قصيرة وياقة عادية وزر إغلاق اللون : أزرق.

: أزرق. الأسلوب: متعدد الطبقات.

متعدد الطبقات. الخامة: لايوسيل.

لايوسيل. المقاسات: 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22

10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 وصف المنتج: فستان ميدي كاجوال طول الركبة وبأكمام قصيرة، لونه الأزرق السادة المتدرج يساعدكِ على اختيار ما ترتاحين له من صنادل واكسسوارت، غسيل على 30 درجة مئوية بدون مبيض ولا تنظيف جاف.

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