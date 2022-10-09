احذروا.. أسماك تُسبب الإصابة بالسرطان (تعرف عليها)

قدم برنامج سيدتي الذي يُعرض عبر شاشة روتانا خليجية، موضوعًا عن الأسماك المملحة، والأضرار التي تُصيب الإنسان من جراء تناوله لها، حيث أكد أنها تحتوي على بعض المواد المُسرطانة، والتي تتسبب في عددًا كبيرًا من المشاكل.

ووفقًا لـ التقرير، الأسماك المُملحة، قد تلعب دور كبير في الإصابة بالسرطان وبالتحديد سرطان البلعوم، وهذا ما أكده الصندوق العالمي لأبحاث السرطان وأرجعوا سبب الإصابة لمركب موجود في هذه الأسماك.

الأملاح وتأثيرها على الصحة

وتحدث مقدمي البرنامج حول حقيقة الموضوع مؤكدين، أن الأملاح تؤثر في تخزين المياه، ولكن لا نعلم أنها تسبب السرطان، ولا نعرف أن السمك المملح يُسبب السرطان، ولكن يجب أن نهتم بصحتنا ونبتعد عن الطعام المملح.

وأضافوا: “السمك المملح له تركيبات تستخدم فيه، لذلك فهو مضر والأشخاص أهم شيء لديهم هو صحتهم سواء كانت الدراسة دقيقة أو غير دقيقة، والاشياء المملحة هي بكل تأكيد مضرة للصحة وتعتبر الأشياء المصنعة والمعلبة لها ضرر كبير جدا”.