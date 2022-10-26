احذري.. قلب طفلك يكون في خطر إذا تركتيه مع هذه اللعبة

حذر الدكتور محمد صلاح شبيب، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، من أن ألعاب الفيديو تؤثر سلبًا في صحة القلب لدى الأطفال.

وأوضح في تصريح متلفز أن هذه النوعية من الألعاب تحتوي على عنف شديد بواقعية شديدة، وهو ما يجعل الطفل يشعر كأنه في مسابقة حقيقية، وفق صحيفة “البيان” الإماراتية.

تُسرّع ضربات القلب

وقال إن تكتيك هذه الألعاب يزيد شعور الضغط والتوتر في جسد الأطفال، إذ أنها تسرع ضربات القلب وتضع الطفل في ضغط الوضع الواقعي وليس الافتراضي.

وتابع: “الضغط العنيف الناتج عن ألعاب الفيديو لدى الأطفال يزيد ضربات القلب الأذينية والبُطينية التي تمثل خطورة أكبر، والتي يمكن بسببها حدوث بعض الإغماءات”.

ولفت إلى أن التأثير الأكبر يظهر لدى الأطفال الذين يعانون بالفعل مشكلات في القلب، موضحاً أن هذا يحدث في أحيان كثيرة.

ودعا إلى إجراء فحوص على القلب لكل الأطفال لمعرفة المشكلات الصحية.