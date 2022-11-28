احذر.. غرامة 10 آلاف ريال تنتظرك بعد 48 ساعة في هذه الحالة

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تنتهي يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 نوفمبر ، المهلة التي حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للمكلفين للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، التي أطلقتها في وقت سابق

عقوبات من لم يتقدم بطلب

1- نص نظام ضريبة القيمة المضافة، في مادته الـ 41 و الـ 42 بأنه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال.

2- يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الضريبة المحتسبة والمستحقة.

3- يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها

4- تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقًا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات، على أن يراعى في ذلك التناسب بين المخالفة والعقوبة.

5- يكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه مجلس الإدارة، كما يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته.

مبادرة إلغاء الغرامات

وكانت المبادرة التي أعلنت عنها الهيئة، قد دخلت حيّز التنفيذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر 2022، متضمنة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.