احذر منها.. تيك توك يتحرك لمواجهة ثغرة أمنية

كشف باحثون في مايكروسوفت عن تعرض تطبيق تيك توك الشهير لثغرة أمنية كان من الممكن أن تسمح للمتسللين بسرقة حسابات الأشخاص، لكن التطبيق تحرك لمواجهتها.

وأعلن الباحثون عن وقوع خطأ في التطبيق على نظام أندرويد، غير أنه لحسن الحظ، تم إصلاح الخلل “شديد الخطورة” المسمى CVE-2022-28799، فيما لا يوجد دليل على أن المهاجمين استخدموها لاختراق الحسابات.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، فإنه في حال استغل المتسللون عيب البرنامج، كان بإمكانهم اختراق الحسابات بنقرة واحدة.

ونقلت الصحيفة عن الباحثين قولهم إنه كان من الممكن في حال استغلال هذه الثغرة، إرسال رابط ضار عبر البريد الإلكتروني أو خدمات المراسلة الأخرى عبر الإنترنت. وإذا قام المستلم بالنقر، فسيتم اختراق حسابه على الفور.

من جهتها، قالت مايكروسوفت، بحسب الصحيفة، إن “الثغرة الأمنية سمحت بتجاوز التحقق من الرابط العميق للتطبيق”.