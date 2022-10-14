احذر.. هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الفلفل الحار!

يسبب الإفراط في تناول الفلفل الحار الكثير من الآثار الجانبية، حيث يفضل الكثيرون إضافته إلى وجبة الطعام.

ووفق موقع “thehealthsite”، فإن الإفراط في تناول الفلفل الحار يؤدي إلى:

1- الحموضة: الشطة يمكن أن تتسبب في حرقة المعدة وقرحة المعدة أسوأ، لذلك يجب تجنبها للحد من الإصابة بآلام في جدار المعدة ينتج عنه ارتجاع الحمض فمن الأفضل أن تقلل من تناول الفلفل، وتناول الزبادي والقشدة الحامضة لإزالة مخاطر الفلفل الحار.

2-الاسهال: يتسبب الفلفل الحار في حدوث حالة من تحريك الأمعاء والشعور بحالة من حالات الإسهال ودخول الحمام بشكل سريع.

3- التعرق: تجعلك الشطة تتعرق كثيرا عند تناولها بشكل مستمر على الوجبات الغذائية، إضافة الكثير من الفلفل الحار على طبقك يمكن أن يسبب لك التعرق. يسخن الكابسيسين “المركب النشط الموجود في الفلفل” لذلك يعرق جسمك.

4- تقليل التذوق: عند تناول الشطة بشكل كبير تقليل حساسية التذوق، بالإضافة إلى أن الأطعمة الحارة والتوابل أن تضعف حاسة التذوق.

5- تهيج الشفتين: بعد تناول الشطة بكمية كبيرة يحدث تهيج للشفين ينتج عنه تشقق.

6- تهيج العين: إذا لمست عينك عن طريق الخطأ بعد تناول الفلفل الحار ينتج ضرر كبير وحرقة في العين لذلك يجب التوجه للطبيب على الفور.