احذر.. وضع مياه البصل في الأنف يسبب هذا الضرر البالغ

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حذر الدكتور أندريه تيجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الطبية الأولية بوزارة الصحة في موسكو، من تقطير مياه الثوم أو البصل في الأنف، لأن هذا يتسبب في إتلاف الغشاء المخاطي.

وفي الوقت نفسه نصح الطبيب الروسي باستخدام البصل والثوم خلال نزلات البرد ولكن عبر تناولهما، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي”.