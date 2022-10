احذر يـ “رونالدو”.. قصة أمين يونس آخر متمرد رفض اللعب مع تين هاج (فيديو)

كريستيانو رونالدو لن يلعب لمانشستر يونايتد مرة أخرى، إذا كان آخر لاعب يتحدى إريك تن هاج هو أي شيء يجب أن يمر به، وأكد الهولندي المتشدد أن رونالدو رفض الخروج من مقاعد البدلاء في الفوز 2-0 على توتنهام.

وتوجه رونالدو إلى النفق في وقت مبكر لمغادرة الملعب، مما أدى إلى إبعاده عن الفريق وإجباره على التدرب بمفرده، وأنها حالة مماثلة لحالة نجم أياكس السابق أمين يونس، مثل رونالدو، رفض يونس أن يأتي كبديل متأخر خلال الفوز 4-1 على هيرنفين في مارس 2018.

وهناك لقطات لتين هاج وهي تطلب من يونس أن يخرج من على مقاعد البدلاء، فقط ليخرج آس أوتريخت من القمامة، وولم يلعب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع العمالقة الهولنديين مرة أخرى.

وفي ذلك الوقت كان يونس قد وافق بالفعل على صفقة للانضمام إلى نابولي في نهاية الموسم، ورد تين هاج بإبعاده عن الاحتياطيات لبقية الموسم، وقال تين هاج في هذا الصدد في عام 2018: “لا يزال أمامنا ست مباريات ونريد فقط لاعبين لديهم الحافز بنسبة 100 في المائة”.

وأضاف: “لقد حدث الكثير مع أمين وحوله خلال هذا الموسم، وهذا سيلعب بلا شك دورًا، لكنه لا يعطينا الشعور بأن اهتمامه بالكامل مع أياكس، وأبلغته اليوم أنه يتدرب الأسابيع المتبقية من هذا الموسم مع جونغ أياكس”.

وتدرب رونالدو بعيدًا عن الفريق الأول في كارينجتون، اليوم، بعد تألقه القوي يوم الأربعاء، وقام تين هاج بصنع قطار سي آر سفن بشكل منفصل قبل أن يتم تصوير اللاعب البرتغالي وهو يغادر ملعب التدريب بعد ظهر يوم الجمعة.

ومثل يونس، كان بإمكان رونالدو أيضًا أن يلعب آخر مباراة له تحت قيادة تين هاج، وكشفت صن سبورت، الليلة الماضية أن الهولندي يريد رونالدو أن يمزق عقده، ولم يتبق لرونالدو المزيد من الحلفاء في يونايتد وهو مطلوب من قبل معظم النادي.

