اختبارات منتصف الفصل الثالث.. الأحد

المناطق_عمر آل قايد

أكدت وزارة التعليم، على مدارس التعليم العام للبنين والبنات بالمراحل الدراسية الثلاث، أهمية تنفيذ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي اعتباراً من الأحد القادم ولمدة خمسة أيام.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن تكون الاختبارات خلال الحصص الدراسية المعتادة، دون أن يكون هناك إخلال بسير الدراسة مع الرصد اليومي للنتائج في نظام «نور» الإلكتروني ورصد حالات الغياب.

من جانب آخر، تغلق الوزارة في الثالث والعشرين من شوال الجاري باب التسجيل في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للطلاب والطالبات المستجدين بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم 1446هـ، فيما سيستمر التسجيل في المدارس الأهلية والعالمية حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.