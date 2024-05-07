اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة

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سُلط الضوء في شنغهاي على اختبار ابتُكِر حديثاً يمكن أن يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة، وشاملة لعدة أعضاء من الجسم في وقت واحد. فالاختبار يبحث عن المؤشرات الحيوية التي تشير عادة إلى وجود السرطان في البنكرياس والمعدة والقولون باستخدام قطرة واحدة فقط من الدم المجفف.

ومع أن الاختبار في مراحله الأولى، فإن التجارب المبكرة، تكشف فائدته في الوقاية من أنواع السرطانات القاتلة التي تُكتشف في معظم الأحيان بعد فوات الأوان. ويقال، إن الفضل يعود بالدرجة الأولى إلى الحواسيب الفائقة التي ساعدت الباحثين في شنغهاي في ابتكار هذا الاختبار الجديد، ومن المتوقع أن يستخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أكثر دقة في المستقبل.

ووفقاً لبحث نُشر في بعض المواقع المتخصصة في المجال الطبي، تستهدف هذه الطريقة البحث عن المستقلبات.