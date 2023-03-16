اختتام أعمال الدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

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اختتمت في دولة الكويت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية ال16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.

ورأس وفد المملكة معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي فى كلمته أمام الاجتماع، ضرورة وضع دينامية جديدة للعمل الإعلامي المشترك من خلال تفعيل أدواته التوجيهية الأساسية، بما في ذلك خطة التحرك الإعلامي، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، والإستراتيجية الإعلامية العربية لمحاربة الإرهاب، وضرورات التحديث في ظل تحولات الثورة الرقمية، والانتشار المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي.

وأعرب السفير خطابي، عن التطلع إلى وضع مقاربات ناجعة لإعطاء التعاون الإعلامي العربي أبعاداً ملموسة ومنتجة ومنفتحة على الأنظمة التشريعية والتجارب المهنية التي يزخر بها الوطن العربي في نطاق التوجه الهادف لإعطاء دينامية جديدة للعمل الإعلامي المشترك.

وقال خطابي “إن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تدارست خلال اليومين الماضيين مجموعة من القضايا تتصدرها القضية الفلسطينية المشروعة بكونها بنداً دائماً على جدول الأعمال نحو مزيد من الدعم لوسائل الإعلام العربية للشعب الفلسطيني الشقيق ضد الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في أرض فلسطين، بخاصة في القدس المحتلة”.

وأضاف أن اللجنة تابعت تنفيذ قرارات الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الإعلام، من بينها تنظيم المنتدى الإعلامي الأول عن التنمية المستدامة، وانعقاد فرق العمل المعنية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والإعلام التربوي بتعاون وثيق بين الأمانة العامة ووزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي.

وأوضح أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي تدارست ‎المشروع الذي أعدته الأردن بخصوص “وضع إستراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية”، والوثيقة الإستراتيجية المتعلقة بالهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها على المستوى العربي التي أعدها اتحاد إذاعات الدول العربية.

ونوه إلى أن اللجنة ثمنت الوثيقة في أفق إحكام التعامل مع هذه الشركات على غرار تجارب بعض التجمعات الإقليمية المماثلة، كما استشعرت في نطاق النقاش حول جدوى إدراج الإعلام التربوي في المقررات التعليمية، الحاجة الماسة لمزيد من الجهد الجماعي والمبادرات الهادفة لتكريس الممارسات الرقمية الآمنة، واحتواء الترويج للأخبار الزائفة والتصدي للأعمال الإلكترونية غير القانونية من قبيل التشهير بالأشخاص والمؤسسات، ونشر الشائعات، والتعرض للمعتقدات أو التحريض على الطائفية وإثارة النزعات العرقية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة أعلنت عن تخصيص الدورة السابعة لجائزة التميز الإعلامي لسنة 2023 لمجال الإعلام البيئي تحت شعار “التغير المناخي والمستقبل”، حيث ستمنح برعاية كريمة من دولة الكويت جوائز مالية ورمزية للفائزين، مناشداً الدول الأعضاء الإسراع بتقديم ترشيحاتها.

وتوجه السفير خطابي بخالص الشكر والتقدير لاستضافة دولة الكويت وتوفيرها لأفضل الظروف التنظيمية بما يكرس دورها الفاعل في مد جسور التواصل والدفع بمسيرة العمل الإعلامي المشترك تماشياً مع أهداف ميثاق الجامعة العربية وقرارات مجلس الجامعة ومجلس وزراء الإعلام العرب.